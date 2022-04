Jorge Javier analiza el paso de Olga Moreno por 'Supervivientes' tras su entrevista: "Es una trilera emocional"

Las palabras de Olga no han dejado indiferente a nadie, Rocío Flores se ha mostrado molesta con que ella no se lo haya contado directamente y Jorge Javier ha analizado, tras sus declaraciones, su paso por 'Supervivientes': "Si hacemos un repaso de su participación, desde el principio hasta el final, se demuestra que es una gran trilera a nivel máxim o, que conectara con la audiencia puede conectar, pero ejerce un trilerismo absoluto".

"Me parece que hay mucha gente que está considerando Moreno como la víctima, pero no olvidemos que pertenece a la banda, ahí no se salva ni uno", ha entonado el presentador. Y recuerda que ella "no era una pobre señora que no se enteraba de nada" ni de su marido ni de Rocío Carrasco.