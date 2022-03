El cantante ha sido noticia durante el último año y no precisamente por la música, su discurso 'negacionista' durante la pandemia del coronavirus parece que le ha pasado factura y ahora podría estar pasando su mayor crisis económica de su vida.

Odi O'malley, crítico musical, duda que "esté arruinado" porque los derechos de autor le tienen que estar dando ingresos: "Lo que tendrá será un problema a nivel profesional, de crear ahora más liquidez". Y cuenta la visión sobre Miguel Bosé de la gente joven : "Muy buena no, es un artista muy grande del país, pero la gente joven lo tiene que recordar por las polémicas recientes: negacionismo, aspecto,... No ha vivido un momento bueno artístico de él".

Jorge Javier Vázquez tampoco ha dudado en decir su opinión sobre el cantante: "Ha sido el gran fiasco de la historia reciente. Para acabar diciendo tonterías como la copa de un pino y como un pirado". Y ha querido hacer una reflexión: "No le he visto decir nunca que era gay, bastante se lo hubiera agradecido el colectivo, España y el mundo entero y más fácil que lo tenía él... Pero claro, jugar a la ambigüedad porque le daba redito económico, eso no está muy bien. Las personas con tanto poder mediático tiene una responsabilidad con la sociedad y debería haber dado un paso adelante".