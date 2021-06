La guerra abierta entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros no ha terminado, ni aunque ya haya concluido la emisión del documental de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, foco principal de su último conflicto.

“Igual que siempre has criticado a Rocío Carrasco, ahora alabas sistemáticamente a Olga”,m le ha dicho Jorge a Matamoros, que le ha contestado que el “nunca” ha hecho “un comentario en contra de Rocío Carrasco”. Este comentario ha hecho saltar a Jorge Javier Vázquez: “¡La madre que me pa***”! Ahora ten también los bemoles de decir que nunca has defendido a Antonio David Flores en ese plató”, le ha contestado.