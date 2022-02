A Rosa Benito le “chirrió” que Jorge Javier Vázquez la llamara así pero aún más que su sobrina “se callara” porque para ella el momento “se ensució: “Soy muchas cosas, pero lo que no soy es viuda, y doy gracias a Dios y menos de Rocío Jurado”.

24 horas después, Rosa ha vuelto a hablarle y ha confesado que se contuvo porque le “jorobó” escuchar las palabras del presentador de ‘Sálvame’: “Me pareció vergonzoso y más que ella se riera porque esa es su madre. Me parece vergonzoso que ella, como hija, se lo permita”.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Jorge Javier aclaraba que fue un lapsus, quiso llamarla “cuñada viuda”, pero la llamó solo “viuda” sin doble intención: “Se me olvidó añadir 'la cuñada', pero pensaba que estaba haciendo referencia al mote que le habían acuñado. Para mí es la cuñada viuda y creo que Rocío Carrasco también, ni cayó en la cuenta de que decíamos eso. Entiendo que a ella la moleste, pero no lo hice con la intención de ir un paso más allá”.

El presentador dejaba un mensaje en directo a Rosa pidiéndole que no se lo tomara tan en serio: “Oye, que soy ese señor que tiene poca vergüenza, nada cariño, a ver cuándo nos vemos ¡Hija que es una chorrada!”

“Ahora no sé si llamarte la cuñada viuda o la viuda, me lo voy a pensar”, terminaba diciendo pero, tras ver un vídeo con las intervenciones de Rosa, Jorge Javier Vázquez tomaba una decisión: “Eres muy grande y esto no te lo quita nadie, creo que el apelativo de cuñada viuda se te queda corto. Eres la viuda de Rocío Jurado”.