Llegó a abandonar el plató y se negó a compartir sección: no es la primera gran bronca de Jorge Javier Vázquez y Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez ha acabado con la relación que ha tenido con las Campos. El presentador de ‘Sálvame’ no solo está molesto, está indignado con las pullas que le lanzó Teresa Campos durante su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’, un espacio en el que se lo puso muy difícil porque se negó a que le pusieran vídeos de polémicas que afectan a su familia y que no quería abordar.

Pasado el fin de semana, todos opinaron, muchos criticaron la posición de la presentadora… pero Jorge Javier Vázquez aún tardó 24 horas más en pronunciarse. Intentó guardar silencio, pero no pudo aguantar más y zanjó su relación con las Campos: “No es la primera vez que María Teresa Campos me maltrata en un plató”. Además, ha hecho extensivo su enfado a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, de quienes esperaba al menos una llamada a modo de disculpa.

Sin embargo, esto no es la primera vez que pasa. Teresa Campos empezó su propio espacio en ‘Sálvame’ en octubre del año 2010. Era la defensora de la audiencia y en su sección daba voz a los espectadores y, sobre todo, a sus quejas.

Los piques entre los presentadores eran constantes, pero más de una vez alcanzaron puntos de no retorno, como pasó dos años después de la incorporación de Campos al programa. Aquel día, Jorge Javier era blanco de las críticas de la audiencia, él se las tomaba bien respondiendo que no se puede gustar a todo el mundo pero Teresa creía ver cierto tono de desprecio en sus palabras, una apreciación que cabreó (y mucho) su compañero:

“¿Tendré rasgos prepotentes? Probablemente, no me gusta todo de mí, tienen razón cuando dicen que a veces sea vanidoso … pero aun así me han comprado, por eso tengo que darles las gracias”, respondía Jorge tras escuchar a la audiencia pero Teresa Campos le respondía que, quizá, lo que le molestaba a la audiencia era que a veces fuera “despectivo” con ellos.