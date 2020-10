En ‘Unplugged’ hemos querido dar un salto al pasado para recordar cómo fue el primer día de María Teresa Campos como colaboradora en ‘Sálvame’. Un comienzo en el que no faltaron los zascas y las pullitas entre ella y el presentador.

El tenso debut de María Teresa Campos en ‘Sálvame’

Jorge Javier Vázquez, haciendo gala de su sentido del humor, recibió a María Teresa con alguna que otra pullita: “Aceptamos las críticas, no quiero que sea lo que tú hacías en ‘Día a Día’, que todo el mundo decía que eras la mejor”, dijo el presentador en tono de broma.

Aludida viva, María Teresa Campos no tardó mucho en responder a aquella frase del presentador y fue bastante directa: “No vayamos a empezar a decir tonterías y a inventarnos cosas, que voy a decir lo que tu hacías cuando estabas en ‘Día a Día”.

Tras sembrar la duda, la defensora de la audiencia aclaró a qué se refería: “Tú hacías la pelota porque querías ser yo”, dijo muy tajante. A lo que el presentador respondió: “Pues no he debido hacerlo mal del todo, porque lo he conseguido”, afirmó.