Jorge Javier Vázquez acusa a Terelu Campos de hacer "trampas" y responde a su hija, Alejandra Rubio: "Has quedado como una ridícula"

Y el enfado se le notaba en la cara a Jorge Javier Vázquez, que recomendaba a Alejandra que es muy joven para utilizar un doble lenguaje: “En los pasillos le has dicho a Belén Esteban que tu abuela no estuvo bien, que lo hizo mal conmigo y que te da apuro ir por los pasillos por si nos encontramos”.

Por otro lado, se ha dirigido a Terelu Campos porque se está enterando de cosas que le hace pensar que está siendo “tramposa”: “Está difundiendo la idea de que yo he convencido a la madre, y me parece muy mal Terelu, muy mal, muy mal, eres una mentirosa, no me lo esperaba de ti”.