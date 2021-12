Julia Janeiro y Álex Balboa han puesto fin a su relación, así lo dicen sus redes sociales: las fotos de ambos juntos han desaparecido y ella ha dejado de seguir al futbolista, aunque él no. Pero ¿Cuáles son los motivos? Kike Calleja asegura en 'Sálvame' que Álex prefiere centrarse en su carrera deportiva porque le han desaconsejado mezclarse en polémicas y ella estaría muy afectada porque no se esperaba esta decisión de su chico.

Kike Calleja ha apuntado en 'Sálvame' que, en el club en el que juega, habrían recomendado a Álex no estar relacionado con polémicas y esto, sumado a que alguien de su familia le ha aconsejado que se centre en sí mismo y en su carrera, habrían pesado en el jugador.

Pero además, a Balboa no le gustarían ciertos aspectos de la personalidad de la segunda hija de Jesulín de Ubrique: "Álex cuenta que, a pesar de que Juls viene de una familia acomodada, no le gustan los modales que tiene hacia él (...) Considera que no le está tratando adecuadamente y prefiere centrarse en su carrera".