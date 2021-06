Belén Esteban dio la cara por Julia Janeiro

Su look y estilo generaron la polémica de inmediato y Belén Esteban defendió en directo en 'Sálvame' a la hermana de su hija: "Puede ir con las uñas y la ropa que le dé la gana, tiene 18 años, criticar eso me parece vergonzoso".

La polémica visita de Jesulín de Ubrique

Sin embargo, no todo fueron buenas palabras y es que Belén, viendo que Jesulín había acudido a Madrid a visitar a su hija Julia, no entendió que no hiciera lo mismo con la mayor, Andrea: "La parte que a mí me toca está acostumbrada", decía Belén.