Kiko Hernández se despide de Anabel Pantoja con un 'zasca': "Me pidió una camiseta mía para recordarme en 'GH VIP"

Anabel Pantoja se ha despedido de sus compañeros de 'Sálvame' antes de comenzar su aventura en 'GH VIP' y, además de recibir consejos y buenos deseos, se ha llevado un par de ' zascas' de su inseparable Kiko Hernández. El colaborador le ha deseado que dure en el concurso más de una semana sin querer abandonar y le ha preguntado qué le parece que le hayan organizado una fiesta sorpresa a Mila Ximénez pero no a ella. Sin embargo, Anabel Pantoja se lo ha tomado con humor, también cuando Kiko le ha preguntado quién cree que le va a atacar sin piedad durante su paso por el concurso: "Ahora no caigo".

Pero lo que nadie esperábamos es que Anabel le haya pedido un objeto a Kiko para llevárselo consigo a Guadalix de la Sierra. "No me la puedo llevar, no me dejan", le ha dicho Anabel y es que Kiko le ha prestado una camiseta: "Me pidió una para recordarme". Anabel le quitaba cualquier connotación comprometida, se la pidió al mismo tiempo que Belén Ro le regalaba una pulsera pero le ha resultado complicado...