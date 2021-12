Kiko Hernández, a Antonio Rossi por sus palabras sobre Rocío Carrasco: "¿Ahora eres mediador de familias?"

Desde 'Sálvame', Kiko Hernández ha querido mandar un mensaje al colaborador. "Que coñazo de verdad Antonio Rossi escucharte decir: ‘¿Y no te da pena?’, ‘Que momento dramático", aseguraba el tertuliano. " Que hable con sus hijos cuando tenga que hablar , como si no habla. Que pesadez es esta. Ella tendrá que hacer lo que le digan los médicos y los expertos. ¿Ahora que pasa que eres mediador de familia? Drama lo que se vivió por una nectarina. Si ponemos drama vamos a poner drama a lo que es drama de verdad, que casi se llevar por delante a una señora. Que no estaría este año comiéndose las uvas ".

"Si de verdad alguien cree que cuando dice ‘virgencita me quede como estoy’ es que es feliz sin sus hijos…me quedo sin palabras para describir a esa gente. No tengamos una memoria tan frágil. ¿Qué cuenta Roció Carrasco en el capitulo cero de cómo es para ella no tener relación con sus hijos? ‘Virgencita que me quede como estoy’ quiere decir que el año pasado se metió en la cama el día 23 y no se quiso levantar hasta el 7, y este año tiene ganas de vivir", ha defendido Carlota.