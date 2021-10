Begoña Sierra, fundadora de Bingo Las Vegas, era íntima amiga del colaborador de 'Sálvame'

Kiko Hernández no esperaba su pérdida: "No estoy acostumbrado a la muerte, es terrible"

Tras la pérdida de Mila Ximénez, Begoña Sierra y un familiar, el colaborador necesita parar

Kiko Hernández se ha derrumbado en ‘Sálvame’ tras la muerte de su amiga, Begoña Sierra. Para él era “como una segunda madre” y aunque sufría una enfermedad larga y dura, no esperaba este desenlace. El colaborador no podía evitar las lágrimas, siente que ya no puede más y necesita tomarse un descanso.

“Fíjate, el viernes nos estaba viendo en ‘Sálvame”, decía el colaborador, aún impactado por lo sucedido. Jorge Javier Vázquez destacaba lo generosa que siempre ha sido con todos y transmitía el agradecimiento por la “complicidad” que ha tenido, los “buenos momentos” que han pasado juntos y cómo ha tratado al programa.

Estas palabras emocionaban al colaborador, que se derrumbaba: “Yo es que llevo un año ya Jorge… que ya no puedo más, se me junta un duelo con el otro y hay un momento ya que… que revientas”. El colaborador confesaba que no le gusta tomar pastillas, pero tuvo que recurrir a fármacos para tranquilizarse: “No estoy acostumbrado a la muerte, nunca se me ha muerto nada y es terrible”.

La decisión de Kiko Hernández