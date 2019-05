Kiko Hernández, sobre la amistad de Belén Ro y las Campos: “Belén sabe que Carmen Borrego la está poniendo a parir”

Kiko Hernández ha intentado guardar silencio mientras que Kike Calleja pedía a sus compañeros que fueran sinceros sobre Belén Ro, pero cuando Paz Padilla le ha preguntado ha dejado las cosas claras. Él es amigo de Belén y no va a contar nada que ella no quiera contar, pero le ha asegurado a Calleja que hay cosas que él no debe saber porque según Hernández “Si Belén lo cuenta todo, este plató sale volando”. Además, ha asegurado que la colaboradora sabe que la están criticando: “Belén sabe que Carmen Borrego la está poniendo a parir”.