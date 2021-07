Tras el significante cambio de actitud de Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes’, más sonriente y simpática que nunca, ‘Sálvame’ ha desvelado los motivos: c uatro condiciones que la hija de Antonio David habría impuesto a la productora del programa.

“Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David . Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga que está oliendo ya los 200.000 euros . Tampoco me creo a esta niña”.

Además, Kiko dudó de la sinceridad de unos de los momentos que se vivieron en la gala de ‘SV’ donde Marta le pregunta a Rocío Flores por el parecido con su madre: “Lógicamente, lo habrán hablado por detrás… si no Marta no le pregunta eso, me juego el cuello”.