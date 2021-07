La respuesta de Rosa Benito a Rocío Carrasco tras su polémico "me la bufa"

Cuando parecía que las cosas entre Rocío Carrasco y su tía estaban calmadas y la colaboradora de 'Ya es mediodía' hasta había lanzado algún que otro apoyo de apoyo a su sobrina, la hija de la 'más grande' no ha sido muy cariñosa con Rosa Benito.

Los colaboradores del programa interpretaban algunas de las frases de Rosa Benito y han entendido que tienen un doble sentido. “Esta frase de ‘yo me puedo meter con mi hija, pero a ti no te lo permito: eso es una madre con ovarios. ¿Hay intencionalidad?”, le preguntó María Patiño a Rocío Carrasco. “No lo sé, pero si la había no ha surtido efecto”, respondió.