Marta López asegura que Rocío Flores se parece a Rocío Carrasco

La hija de Antonio David ha entendido la comparación como un cumplido

"Si me la encontrase, no tendría problema", ha dejado claro

Olga Moreno está casi segura de que los hijos de Antonio David Flores no han hablado con su madre. La malagueña cree que "mientras esté otra persona", no hablarán. Carlos Sobera ha preguntado a Rocío Flores por la identidad de esta persona a la que se refería Olga.

"Sí, claro que lo sé. Quien sea, será, no tengo ganas de mencionar a nadie. Quería destacar que ella siempre dice que ha tenido que ser siempre muy fuerte mentalmente. Ella arrastraba cosas de fuera de su familia, de otro tipo de problemas que ella tenía. A mí me ha sorprendido mucho la fortaleza que ha tenido", ha respondido ella. "Yo te lo digo: Fidel Albiac", ha desvelado Marta López.

"Vienes muy guapa hoy, no me mates pero te pareces a tu madre, que venía con una trenza también", le ha dicho la colaboradora a la nieta de Rocío Jurado. "No lo he visto pero me han dicho que me parezco mucho a ella, es muy guapa, así que yo encantada", ha respondido Rocío con una gran sonrisa.

"Hoy habéis vuelto a coincidir. Cuando te estás arreglando, ¿No te entra ese nerviosismo de pensar que está ahí tu madre y que la puedes ver?", ha querido saber la tertuliana. "No porque eso no va a pasar, no por mí", ha declaro claro la ex superviviente. "Y si fuese así, no tendría ningún problema".