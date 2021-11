La relación de Kiko Hernández y Alejandra Rubio no es precisamente idílica, ambos han dejado patente en televisión los problemas que tienen entre ellos, mismamente en el pasado programa. Las palabras de la nieta de Teresa Campos sobre el colaborador y que no le gusta que tenga relación con su hermana, hicieron enfadarse en directo a Kiko .

Kiko Hernández ha desvelado en qué punto se encuentra con María Teresa Campos tras las últimas polémicas y sus palabras sobre Alejandra: "Está enfadada conmigo. Ella está ahora viviendo en casa de Terelu, que nunca ve Telecinco ni 'Sálvame', pero curiosamente ayer si se veía". El colaborador se muestra descontento con eso: "A Teresa Campos que la protegen para que nadie la haga daño se lo pusieron justo desde mi intervención, no le pusieron las imágenes de Alejandra Rubio".

"Esta mañana estaba enfada nivel 8 y luego ya por la tarde estaba nivel 5", explica Kiko Hernández sobre el enfado de su amiga. Y aunque asegura que "no" ha hablado con ella, afirma que va a ser "pronto" porque además tiene "que quedar con ella para comer y darle las gracias porque me está ayudando con algo" . Tema que solo ha compartido a través de la pantalla de su móvil a Jorge Javier, dejando sin palabras al presentador: "Madre mía".

Carmen Borrego ha tenido una charla con Cristina Soria, en la que ha explicado que su marido no se merece lo que está pasando, lo que ha desatado el aplauso de Kiko Hernández en plató y desvelando un encuentro que tuvo José Carlos con Terelu tras las palabras de esta hacia su hermana: "No creo que se enfade Carmen, pero vamos, el marido cuando escucha eso en televisión, creo que fue al día siguiente que fue a recoger a Terelu Campos y le dice: 'Por cierto, ¿qué tienes que contar de mi mujer que yo no sepa?' Entonces Terelu se calló la boquita y miró para abajo y dice: 'Nada, nada".