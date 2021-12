"Lo dije ayer, y cuidado que esto no se va a repetir , no es que estemos en Navidad, pero ayer igual que dije que echábamos de menos a Raquel Bollo y que era imprescindible en este programa, también le digo a Rosa Benito que lo ha dado todo. Eras televisión en estado puro ", ha comenzado diciendo el tertuliano.

"Estás como las Maracas de Machín, un día dices una cosa y al rato otra. En el mismo programa pones a parir a Ortega Cano y luego le comes los morros, pero a mí esa locura tuya me encantaba. El verte y el ‘te arrastro’, ‘el niño era para descambiarlo’, todas las cosas que has dicho, todas las barbaridades y cosas que has dicho...", ha continuado.