Cristian Suescun ha llegado a ‘Sálvame’ con una confidencia debajo del brazo y ha asegurado que Miguel Frigenti ha sido desleal a su novio con él. Según el hijo de Maite Galdeano, no ha tenido contacto físico con el colaborador, pero sí han hecho una videollamada subida de tono.

“Sé que no me ha sido desleal en ningún momento y menos haciendo estas cosas. Estoy totalmente tranquilo”, decía en su intervención telefónica en ‘Sálvame’. “Quien ha llamado y quien ha intentado incitar todo esto ha sido Cristian, porque Miguel no le ha llamado en ningún momento”, explicaba Nua.