Cristian Suescun asegura que Frigenti ha sido desleal a su novio: “Me pagó 250 euros por una videollamada íntima"

Frigenti niega haber escrito a Cristian Suescun

"Kiko Jiménez me ha escrito para desvincularse de lo que contó Cristian", cuenta Miguel

Cristian Suescun ha hecho tambalear la relación de Miguel Frigenti y su novia Nua. Según el navarro, el exconcursante de 'Secret Story' le pagó 250 euros por una llamada íntima de alto contenido erótico. "Es una infidelidad en toda regla, hicimos una videollamada, me pagó y luego me mandó fotos", explicaba Suescun. "Eso es mentira, puedo enseñar mi cuenta bancaria para demostrar que no hay ningún movimiento al número de este señor. Fue él quien me llamó a mí y me dijo que 'le ponía contento", explica Frigenti.

"Ese día fue porque estaba con mi cuñado, nos habíamos tomado unas aguas con misterio y estábamos de broma", se justifica del de Pamplona. "Luego me llamó él, a la semana siguiente. Hicimos dos videollamadas y luego los mensajitos".

Miguel habló con su madre y con su novio durante la publicidad. Lo que no sabía es que estaba siendo grabado. "Es todo mentira, los pantallazos son un montaje suyo. Yo le he dicho que me enseñase la conversación. Dicen que me han grabado reconociéndoselo a alguien. Que lo saquen. Si te lo crees te dejo vamos", le advertía a su novio.