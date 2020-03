El conflicto entre Laura Fa y Kiko Hernández: "Deberías escuchar más para aprender de los que llevamos aquí 11 años trabajando"

“Yo no le escucho mucho… ¿Ya ha dicho algo no?”, ha dicho Laura refiriéndose a su compañero. Ante estas palabras, Kiko ha respondido un poco cabreado: “Deberías escuchar más para aprender de la gente que llevamos aquí 11 años trabajando”. La colaboradora, lejos de enfadarse, le ha contestado: “De las tonterías que haces no hace falta aprender, aprendo de lo bueno, de las cosas que no me apetecen no aprendo”.