Kiko Hernández responde a los ataques de Isa Pantoja: “Luego no me llames para pedirme ayuda”

Tras escuchar adejarle clarito desde ‘El programa del verano’ que su actitud no estaba bien y que estaba cansada de que se riera de la gente e inventara cosas ha respirado profundo y le ha respondido. Según el colaborador, la hija de la cantante había tenía suerte porque le había pillado pachucho y sin ganas de entrar en conflictos: “Te voy a decir una cosa chatina, luego no me llames cuando tengas un problema y, no me llames para meterme en la cabeza cosas de tus ex que no pasan y dices que pasan… Tienes suerte porque estoy malillo, tengo 38 de fiebre y estoy flojillo. Además, me has pillado cargado de energía porque he pasado el fin de semana con mis hijas… ¿A qué lo más bonito es estar con la gente que queremos? Creo que deberías pasar más tiempo con tu tío, tu abuela, tu madre… con tu familia, que eso te llena de positividad”.