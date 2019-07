Kiko Hernández cree que Isabel Pantoja no le hubiera saludado: "Cada vez que llegaba algo malo sobre Kiko Rivera lo disfrutaba"

Los colaboradores han estado hablando sobre el encuentro sorpresa con Isabel Pantoja en los camerinos de Mediaset. Kiko Hernández, el pasado lunes libró y no vino a 'Sálvame'. El colaborador se ha preguntado si de haber estado allí, Isabel lo hubiera saludado, y se ha respondido él mismo diciendo que no.

El colaborador ha defendido que Isabel es madre ante todo y que jamás se le va a olvidar todo lo que Kiko ha hablado sobre el hijo de la tonadillera: "Mi trabajo es informar. Muchas veces lo he hecho con inquina y con malicia, lo reconozco, cada vez que llegaba una cosa mala de Kiko Rivera lo disfrutaba. Pero ella es madre lo vuelvo a repetir, y si a mí me hacen un 10% de lo que yo con mi trabajo le he hecho a Kiko, lo mínimo que puede hacer es retirarme la mirada".