Kiko Jiménez, mosqueado con su test de inteligencia: "Hay compañeros que no saben ni leer y tienen más puntuación, como Belén Esteban"

Han pasado unos días desde entonces pero Kiko sigue dándole vueltas a los resultados. "A mi lo único que... no es que me moleste porque lo asumo... Puedo mejorar pero a mí lo que me mosquea es que haya otros compañeros que no saben ni leer y tengan un 109, un 115... He visto a Belén Esteban leer el cue y se traba", señalaba.