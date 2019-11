Kiko Matamoros se enfrenta a Maite Galdeano y se va de plató: "No voy a participar de este circo"

Maite Galdeano es la presentadora de ‘Sálvame Limón’ y entre los colaboradores está Kiko Matamoros, con quien no mantiene una buena relación por unas declaraciones que hizo Maite y que según ella son un malentendido. El colaborador ha decidido abandonar el plató porque no se encontraba cómodo con la nueva presentadora de hoy, lo que a Maite le ha parecido una "falta de respeto" pero no ha querido hablar más del tema, aunque le ha explicado al resto de colaboradores que todo ha sido un malentendido y que podría emprender acciones legales contra Matamoros.