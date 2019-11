Kiko Matamoros carga contra Adara y critica el trato que está dando a su pareja, Hugo Sierra: "No está demostrando ninguna inteligencia"

La relación de Adara y Gianmarco ha situado a la concursante en el disparadero y Kiko Matamoros ha asegurado que no entiende todo el apoyo que tiene: “Me parece una persona que no ha demostrado ninguna brillantez ni ninguna inteligencia”. Matamoros no ve mal que viva una historia de amor dentro de la casa, pero sí que deje a su novio, Hugo Sierra, a los pies de los caballos: “Nos puede pasar a todos pero la reacción no puede ser la de esconder los sentimientos a su pareja ni intentar cuchichear con un tercero”.