Marta López y Omar Sánchez se pronuncian tras el conflicto de sus parejas, Kiko Matamoros y Anabel Pantoja: "Hasta yo entro al trapo porque duele"

“No es de buen agrado que esté siempre así pero es un trabajo y hay que tomárselo en serio”, nos decía Omar, que añadía: “No me gusta verla así porque está en un postura muy complicada”.

No sabe si acabará dejando su puesto, pero sí nos asegura que él no se mete en nada. Además, deja claro que no tiene nada de vaga sino que se “muere” por trabajar y que en Canarias está con él en la escuela y también encargándose de toda la publicidad.