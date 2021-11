Kiko Matamoros, ante las exigencias de la mánager de su hija Anita: “Como si fuera Britney Spears”

Al parecer, Anita Matamoros no quiere responder sobre su padre y no solo se ha quitado su apellido en sus perfiles en redes sociales sino que su mánager también habría exigido a la prensa que no se la vincule de ninguna manera con el apellido de su padre. Pero ¿Qué piensa Kiko Matamoros? El colaborador responde en 'Sálvame'.