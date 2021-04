Kiko Matamoros se pronuncia tras la ruptura de su hija Anita con su novio: "A mí me gustaba como pareja de mi hija"

Anita Matamoros ha publicado en redes sociales que y a no está con su novio, aunque matiza que esto no quita que se quieran mucho y se lleven “bien”. Para ella, se trata de una persona “muy especial” con la que ha aprendido y crecido: “Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación”.

En cuanto a los motivos, asegura que no ha ocurrido “nada en concreto”, pero que las cosas “pasan” y han preferido romper antes de “desgastar” la relación: “Hemos preferido parar y así no machar algo tan bonito”. Además, ella asegura que se encuentra “súper bien”, está “muy feliz” y en una etapa de su vida en la que se está conociendo más y aprendiendo mucho.

La reacción de Kiko Matamoros

“A mí me gustaba como pareja de mi hija, pero la vida es lo que es”, añadía el colaborador que se negaba a hablar del distanciamiento que él tiene con Anita: “Yo ya he hablado lo que tenía que hablar y no voy a ahondar más, lo que sí puedo decir es que ayer se jugó con la posibilidad de que si había hablado o no pero es falso”.