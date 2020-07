El zasca de Kiko Matamoros a Chelo Gª Cortés: “Que no sepas interpretar una broma no dice mucho a tu favor”

Chelo Gª Cortés se llevó un sofocón cuando, nada más llegar al hotel, se encontró con un Cobrador del Frac que le reclamaba una deuda escalofriante: 2.5 euros. Todo por culpa de un desacuerdo con lo que entraba y lo que no en el menú del día que comió en un restaurante cercano a Mediaset.

Un ‘simpa’ del que días antes nos alertó Kiko Matamoros que ha generado un conflicto y un disgusto a la colaboradora que su compañero no entiende: “Bueno está que no sepas interpretar una broma, que es lo que era, y no dice mucho a tu favor”, le ha reprochado a Chelo.