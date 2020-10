Los motivos de la enemistad de Kiko Matamoros y Gema López: sus grandes enfrentamientos en 'Sálvame'

Dos roles diferentes en televisión

Descalificaciones en ambos sentidos

La supuesta superioridad moral con la que Gema habla a Kiko también es un recurso habitual en sus rifirrafes . El colaborador ha llegado a decir de su compañera que es una “ fiscal barata ” pero ella nunca se ha quedado corta en sus respuestas : “Barata será la gente con la que tú te relacionas, yo ni barata ni cara porque no me vendo, cosa que tú sí que haces ya que le pones precio a todo”, decía muy enfadada en 2019.

Las informaciones de Kiko sobre Gema

Además, parece que los dos siempre se han tenido cierta ojeriza. Kiko ha intentado pillar a Gema en más de un renuncio , como cuando en 2018 contó que la periodista vendía los reportajes en bikini que todos los veranos salen de ella en la playa . “De ti lo dicen y el público se lo cree, pero de mí no se lo cree ni Dios”, se defendía ella muy enfadada en plató.

Gema nunca se ha achicado cuando Matamoros ha soltado alguna información sobre ella y un ejemplo de esto fue cuando Kiko insinuó que Gema había “pedido la cabeza” de Miguel Temprano mientras trabajaban en DEC . “Si hoy te falta temita y me quieres dar a mí, aquí me tienes”, decía ella combativa.

Distinto fue cuando Matamoros puso nombre al presunto ‘ affaire ’ que Gema López habría tenido cuando aún estaba casada y dijo públicamente que el hombre con el que se le relacionaba era Diego Arrabal . Todos lo negaron y Gema, molesta, prefirió no pronunciarse.

Para ella, Matamoros solamente busca generar controversia en el programa y nunca ha sido participe de seguirle el juego: "Te has pasado años dando informaciones que no has podido demostrar”, criticaba cuando Kiko, siempre polémico, presentaba ‘El Club del espectador’.