No es la primera vez: el origen del distanciamiento de Kiko Matamoros y su hija Anita

No es la primera vez que padre e hija se distancian

Todo empezó tras la separación de Kiko Matamoros y Makoke

Makoke aseguró en ‘¡Viva la vida!’ que la relación entre Kiko Matamoros y la hija que tienen en común, Anita, está en un punto muerto. Parece que padre e hija no tienen relación y, aunque él mismo decía 24 horas después que ha sido “una mierda de padre”, apuntaba que en este caso no se siente culpable de la situación.

Con ese término se refiere a que ha sido “un desastre” pero no malo: “Les he educado fatal, les he consentido todo, les he dado todo lo que he podido y eso no es una forma de educar”. Sabe que ha sido un “mal gestor” de sus emociones, cree que se ha dejado comer el terreno y reconoce que no es la primera vez que sufre un distanciamiento con uno de sus hijos.

Él no quería entrar en detalles porque su hija Ana así se lo ha pedido, pero sí dejó caer que la situación no está en su mano: “Llega un momento que es una cansancio horroroso, estaba muy ilusionado por haber recuperado la relación con todos mis hijos pero a veces no pude ser todo ideal y ya está”.

Kiko contó que ha sido “muy feliz” los 18 años que ha convivido con su hija y espera que ella lo guarde en su memoria: “Espero que no se borre y valga por lo menos para valorarlo”. Además, ha dejado claro que no quiere tirar la toalla a este respecto.

El primer distanciamiento de Kiko Matamoros y su hija Anita

Pero ¿Qué ha pasado? El origen del distanciamiento de padre e hija sucedió hace tiempo. Todo empezó con el divorcio de Kiko y Makoke, tras varias polémicas mediáticas, el colaborador se rompía en ‘Sálvame’ contándonos que le había escrito un mensaje a su hija y no le había contestado. En ese momento, vio que podía repetirse la historia que había vivido con sus hijos mayores y se negaba a vivirlo de nuevo: “Me da miedo volver a pasar por lo que he pasado, desgraciadamente sé las consecuencias pero…”

Y la cosa fue a más, según nos contó el propio Kiko, su hija pequeña le consideraba “un ser execrable” por haberle sido desleal a su madre.

Sin embargo, parece que en esa ocasión la distancia se acortó entre ellos. Tras los malos momentos, padre e hija se acercaron y volvieron a pasar tiempo juntos. De hecho, Anita le quitaba importancia a todo y decía entonces que no había nada que solucionar entre ellos.

El origen del conflicto actual entre Kiko Matamoros y su hija pequeña

Pero los problemas regresaron. Kiko Matamoros abrió un frente con Arancha de Benito, amiga de Makoke, y su ex respondió bloqueándole el teléfono. Lo que no sabíamos es que esta disputa iba a tener efectos “colaterales”: “Se ha perjudicado la relación con mi hija y esto no te lo voy a perdonar”, le decía el colaborador mirando a cámara a su ex.

Kiko había intentado hablar con su hija Ana, pero no lo había conseguido: “¿A quién he matado yo? Me encuentro ante un trato injusto, no comprendido, no entiendo nada, se justifica todo de un lado y de otro nada”.