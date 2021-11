Kiko Matamoros, a su hija Anita: “Me parece muy bien que reniegue de mí, pero no que vete a mi novia en eventos”

Anita Matamoros está en el centro de la polémica. Primero se quitó el apellido de su padre en redes sociales, luego se rumoreó que su mánager impidió a la prensa que se le relacionara con él… Y Kiko Matamoros ha tomado la palabra en ‘Sálvame’ para dejar claro dónde están los límites y es que está dispuesto a que su hija “reniegue” de él pero no a que perjudique su novia, Marta López Álamo.

Sin embargo, ella dejaba claro que no ha vetado a nadie ni ha pedido que no se le relacione con nadie: “¿Orgullosa de quien eres?”, le preguntaba el periodista; “eso es”, replicaba la influencer.

Desde el plató de ‘Sálvame’, Kiko Matamoros reaccionaba tanto a esta polémica como al hecho de que su hija se haya quitado su apellido en redes: “Lleva casi seis años en Instagram y sus primeros seguidores lo tuvo porque se llama Matamoros”. Le parece bien que lo haya explotado, pero no que le comparen con la faceta como influencer de su pareja, Marta López Álamo.

Además, Marta no le esconde en sus redes: “Marta ni se avergüenza ni se esconde ni tiene nada que ocultar y evidentemente ella sabe que posiblemente no le favorezco a nivel de algunas marcas por muchas cosas”. Reconocía que no es lo mismo publicar fotos en redes con una pareja que con un padre, pero destacaba que para la modelo están por encima el “respeto” y el “cariño” que siente por él.