Kiko Matamoros: “La entrada de Kiko Jiménez en ‘GH VIP’ fue bisutería pura, la relación con Estela está desvirtuada”

Es más, el colaborador censura la actitud de Kiko en otra dirección y es que nada más entrar incumplió las normas dando información del exterior: “Ha empezado a demostrar que es incapaz de cumplir con su obligación, no se le puede dejar dentro”.

"Aunque sea titulada, tiene algunas limitaciones"

Kiko cree que Estela no ha entendido el mensaje que su compañero Kiko Jiménez le quiso transmitir ayer y es que el concursante se mostró un poco frío en el reencuentro, según el colaborador, para "no meter la pata". Estela, sin embargo, estaba mucho más ilusionada con ese momento y no percibió nada: "A pesar de que ella sea titulada en psicología, tiene algunas limitaciones", ha zanjado Matamoros.