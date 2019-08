Laura Fa responde a los ataques de Kiko Matamoros:  "Me niego a seguir hablando de cáncer, porque ni lo ha tenido, ni lo tiene"

En los días siguientes, Kiko emprendió una serie de medidas contra Laura y se ha dedicado a 'denigrarla' a través de sus redes sociales. 'Sálvame' ha hablado con ella a raíz de las declaraciones. La colaboradora sigue creyendo que para que la exclusiva de Kiko tuviera más valor el colaborador exageró el diagnóstico: "Me niego a seguir hablando de cáncer, porque ni lo ha tenido, ni lo tiene".

Además, cree que Matamoros se ha puesto así con este tema porque "le he desmontado un poco la hoja de ruta que él tenía". Dice que cuando se le mete algo en la cabeza se obsesiona: “Él se ha obsesionado con esto y no va a parar hasta que me humille del todo".