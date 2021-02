Las críticas de Makoke

Días después, Makoke criticaba la postura de su exmarido, se quejaba de que se diga que su distanciamiento es por la separación, deja claro que no tiene “nada que ver” y culpa a su ex de que hable de Ana cuando ella no quiere que se la mencione en público.

Y es que el colaborador aseguraba que el lenguaje en público y en privado es diferente: “En privado se han dicho muchas cosas por parte de Makoke, de su hijo, de mi hija y de todo el núcleo y se me ha faltado el respeto a mí a mi pareja. Se han inventado una historia que no tiene ni pies ni cabeza: “Lo que no vale es el doble juego, si tu hija no quiere que se hable de ella, que no hable públicamente”.