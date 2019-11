Después de escuchar las declaraciones de Makoke ha dado en una revista cargando contra Kiko Matamoros, el colaborador ha preferido no contestar a su exmujer. Pero la que sí ha tenido algo que decir al respecto ha sido Miriam Saavedra, a favor de Makoke: “Estás siendo bastante hipócrita al decir que no hable de ti cuando tú te has hecho mil portadas y plató hablando de ella”. Como respuesta, Kiko ha hecho una pedorreta a su compañera y ha negado haber hablado nunca de la madre de su hija Ana.