Kiko Matamoros, sobre el conflicto entre su hija y su novia: "Voy a dejar que el tiempo pase y a ver si de una puñetera vez reacciona"

El colaborador insiste en que no hay una guerra con dos bandos, solo con uno y que ha intentado hacerle ver a su hija su punto de vista, pero no lo ha conseguido: “Le he dicho que como padre hay actitudes que no voy a bendecir, cosas que no le voy a consentir, esta reacción es injusta y se lo he dicho, pero si se obceca… yo lo que he decidido es dejar que le tiempo pase y a ver si de una puñetera vez reacciona y se da cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza”.