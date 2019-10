Kiko Matamoros se muerde la lengua en su respuesta a Estela Grande: "No quiero complicarle la vida demasiado a mi hijo"

Estela Grande ha hecho unos polémicos comentarios sobre Kiko Matamoros en ‘GH VIP’. Ha dicho cosas como que Kiko cobró por asistir a su boda con Diego Matamoros, que no le han gustado un pelo. Sin embargo, el colaborador de ‘Sálvame’ prefiere la prudencia: “Me voy a morder la lengua porque no quiero complicarle la vida demasiado a mi hijo, además me ha escrito mi hijo y me lo ha pedido por favor”.