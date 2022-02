Kiko Matamoros, ante los rumores de que su hija Laura no soporta a su novia: "Es absolutamente falso"

Laura Matamoros no acudió al cumpleaños de Marta

La hija de Kiko podría estar molesta porque Marta se habría hecho fotos y vídeos en su casa

El colaborador lo desmiente asegurando que "es absolutamente falso" y desvela el motivo por el que Laura no fue a la fiesta

La relación de Laura Matamoros y Marta López Álamo podría estar en peligro. La hija de Kiko podría no soportar a la novia de su padre. 'Sálvame' ha analizado el veinticinco cumpleaños de Marta y hay algo que ha llamado la atención: Laura no acudió a la fiesta.

La influencer compartía en su perfil de Instagram un stick de preguntas dando a sus seguidores la oportunidad de plantearle cualquier duda: "¿Fue la familia de Kiko a tu cumpleaños?", le decían. "Sí, menos Laura que no pudo ir", respondía, añadiendo unas cuantas líneas más dando más explicaciones.

Pero la realidad podría ser otra. Cabe la posibilidad de que Laura no quisiera ir a la fiesta, y por ello decidiera no acudir. La redacción de 'Sálvame' ha recibido información sobre el posible motivo del enfado de la hija de Kiko.

Al parecer, Marta López no habría respetado la intimidad de Laura Matamoros. La novia de Kiko podría haber aprovechado una visita a su casa para hacerse vídeos y fotos aprovechando su espectacular hogar. Gesto que no habría gustado a Laura, ya que ella misma trata de no mostrar imágenes de su casa.

La reacción de Kiko

Tras la reproducción del vídeo, Kiko ha reaccionado dejando claro que la realidad está lejos de lo que se menciona: "Lástima que no sea verdad. Es absolutamente falso que Marta se haga fotos en casa de Laura. Laura ha enseñado su casa muchas veces y yo he enseñado su casa cuando voy de visita allí. Fotos que me hace Marta e incluso en las que aparece mi hija conmigo".

Además, el colaborador ha querido hacer público el mensaje que la propia Laura Matamoros envió a Marta para explicarle por qué no iba al cumpleaños desvelando así el motivo: "Primero le felicita el cumpleaños. 'Siento no ir, estoy bastante incómoda con mis kilos de más'. Pasa algunas malas noches porque le dará guerra el bebé. No está con ganas de salir. 'A ver si hacemos cena o algo'".