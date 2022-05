Kiko Rivera ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre el concurso de su prima Anabel Pantoja en 'Supervivientes'. "He visto que está tonteando con Yulen. Ahora está soltera, todo el mundo se merece ser feliz. Ella es muy ‘tirá pa alante’. Se te puede ir la pinza y ver cosas que no son. Imaginar que alguien te quiere y en realidad lo único que quiere es quitarte la ropa porque tiene hambre", explica.

El hijo de Isabel Pantoja habla con mucho cariño de Omar Sánchez. "Se han separado en apenas cuatro meses después de la boda. Una cosa que nadie se esperaba porque yo no me la esperaba. Yo le tengo muchísimo cariño a Omar. De todas las parejas que ha tenido mi prima es con la que mejor me he llevado. Se tienen que respetar, se tienen que querer y por qué no intentarlo. La vida da muchas vueltas", cuenta.