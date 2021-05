Kiko Rivera confirmó que se ha querellado contra su tío Agustín Pantoja y que intentó llegar a un acuerdo con su madre, Isabel Pantoja, a través de los abogados, pero no prosperó y tiene la sensación de que están “riéndose” de él. Así que el DJ ha tomado medidas y se ha enfrentado también a su prima, Anabel, a quien ha apartado de su vida por no querer saber su verdad. Pero ¿Cuál es su siguiente paso? ¿Cómo está Kiko Rivera tras el conflicto? El DJ lo ha dejado muy claro a través de su perfil de Instagram: #decisiones #lavidasigue #noestoysolo

El conflicto en directo de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

El DJ explicó que se ha dejado de seguir a su prima, Anabel Pantoja, en redes sociales, es por algo muy simple: “No me aporta nada”. Se lo dijo a ella misma en directo, pero además desvelaba el motivo de su distanciamiento: Kiko quiso mostrarle la documentación que tiene y que sostiene su guerra con su madre, pero ella no quiso verlo porque no quiere posicionarse para así no perder a ninguno de los dos.