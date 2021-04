Kiko Hernández: "Me dicen que Kiko Rivera quiere arreglarlo con su madre"

Más delgada, con look deportivo y en silencio, así ha reaparecido Isabel Pantoja. La cantante tiene nuevos proyectos profesionales, pero no se pronuncia sobre su conflicto con Kiko Rivera que, pasado el tiempo, habría cambiado de idea: “Me dicen que quiere arreglarlo con su madre”.

Sin embargo, la situación podría haber cambiado según Kiko Hernández, que se hace eco de la información que le ha dado una nueva fuente: “Es la primera información que me da, me dicen que quiere arreglarlo con su madre”.

Kiko Rivera quiere explicaciones, según Kiko Hernández

“Su intención ahora no es la de ‘voy a por ti’ sino de quiero arreglar las cosas, quiero que me las cuentes, que me las expliques”, añadía el colaborador de ‘Sálvame’.