Jorge Javier revela una información 'bomba' sobre Isabel Pantoja que Kiko Rivera tal vez nunca perdone

Jorge Javier Vázquez advertía que tenía una 'bomba' por dar. Una información que provocaría que Kiko Rivera se enfadase aún más con su madre. Incluso que no llegase a perdonarla nunca por ello.

Pues bien. El presentador lanzaba un auténtico bombazo que no sentará nada bien ni a Kiko ni a Irene Rosales: "Quería enviar una corona de flores y pretendía cargarle la cuenta a Mediaset. Pidió también un coche a la cadena para que la llevasen desde Cantora al cementerio y luego no apareció. Después de que estaba todo organizado no aparció", reveló Jorge Javier.