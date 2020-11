Mila Ximénez se sincera sobre su entrevista a Kiko Rivera en 'Lecturas': "Esto no va a acabar aquí"

Mila Ximénez detalla cómo fue la entrevista que le realizó a Kiko Rivera

Mila Ximénez ha sido la encargada de realizar la entrevista que ha supuesto un día histórico en la historia de la familia Pantoja. La colaboradora de 'Sálvame' entrevistó a Kiko Rivera para la revista 'Lecturas'. En ella el DJ se explayó contra su madre, Isabel Pantoja. En el día de su publicación, Mila ha contado cómo se produjo, en qué ánimo se encuentra Kiko y revela que "esto es solo el comienzo".

"Kiko ha dicho lo que quería decir como lo quería decir y donde lo quería decir. Me encontré a un niño que había decidido ser adulto. Se han acabado las tonterías. He oído decir a María Patiño que es por dinero pero de verdad que no. Hay que ir más allá de los titulares, habla de abrazos (...) Kiko me conquistó. Contó muchas verdades. La entrevista duró 4 horas y no quería irse a casa, estoy convencida de que era porque tenía el miedo a la soledad", ha explicado Mila en directo.

"No creo que se arrepienta. Nosotras hemos tirado de nuestros hijos apoyándoles y tirando, pero Kiko se ha sentido solo y esto no va a acabar aquí. Esto va a continuar. Yo no metí gasolina. Todo lo contrario. Hubo un momento en que a modo de protección le dije que parásemos y fuésemos a dar un paseo porque ñek qería soltar todo", añadía respondiendo a las reacciones de los colaboradores sobre la entrevista.

El mensaje de Mila a Isabel: "Yo no eché gasolina"

Además, Mila se dirigió directamente a Isabel Pantoja al pedirle desde 'Sálvame' que leyese bien la entrevista: "Le quiero mandar un mensaje. Le voy a pedir que lea la entrevista bien, que vea que no he metido gasolina. Jamás he llamado ni a Kiko Rivera ni a Isa Pantoja. Yo cerré esa entrevista el viernes a mediodía. Yo estaba tomando algo el día anterior y no tenía ni idea de que iba a hacerla. Yo amé a Kiko, era un niño perdido que quería que lo entendieran".