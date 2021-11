Poco ha durado la (tensa) paz en Cantora . Kiko Rivera desveló en ‘Sábado Deluxe’ que la reconciliación con su madre Isabel Pantoja se encuentra en stand by, pues vuelven a estar distanciados . Además, no duda en cargar contra su hermana, Isa Pantoja , a quien llamó celosa y egoísta . Asraf Beno responde a Kiko en ‘Viva la vida’.

“Siempre, como dice él, no ha sido. Fue solo esa vez y digo una cosa, él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, no fue así. Que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí…”. Además, Asraf revela la conversación que mantuvo con Kiko en la que él le negó ser quien iba contando ese capítulo a los periodistas.