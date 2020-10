Inédito | Lo que Kiko Rivera ha dicho en publicidad sobre su madre: "Me ha hecho daño esta vez y públicamente"

La llamada de Kiko Rivera ha continuado durante la publicidad, tiempo en el que el Dj se ha confesado con Paz Padilla, quejándose de que se hable de su economía cuando el motivo de su tristeza es que necesita a su madre y no la tiene: “Mi tristeza viene porque mi madre no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre”.

Sin embargo, la conversación ha durado más ya que ha continuado durante el corte de publicidad y ‘Sálvame’ nos muestra las declaraciones inéditas. Paz Padilla le recomendaba que hable con su madre porque la pena, la angustia y el sufrimiento no merecen la pena, pero él le respondía que ya lo ha intentado: “No me merezco esto”.

Es más, no duda en afirmar que su madre es la persona a la que más quiere en el mundo: “Lo he demostrado un millón de veces pero me ha hecho daño esta vez y públicamente”.