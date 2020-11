Kiko Rivera, a Irene: "Gracias a ti mi vida cambió, fue solo por ti"

Kiko habló en 'GH DÚO' del papel de su madre en su recuperación

Kiko, en su exclusiva: "Mi madre Isabel Pantoja no existe como abuela"

La guerra entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera sigue hacia delante y el dj mueve ficha en sus redes sociales. Kiko ha subido una fotografía romántica junto a su mujer Irene Rosales y ha escrito un texto cargado de indirectas contra su madre. Algunos rumores aseguran que Isabel señala a su nuera Irene como la mano que mece la cuna en este conflicto familiar y Kiko ha salido en su defensa: “Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí”.

La declaración de amor de Kiko Rivera a Irene

Kiko, quien lleva semanas lanzando pullas contra su madre a través de Instagram, ha compartido con todos sus seguidores una foto abrazando a Irene Rosales. “Eres lo más bonito que me ha pasado en la vida”, dice haciendo gala de su relación. El hijo de Isabel Pantoja carga de gran intencionalidad cada una de sus palabras y, entre elogios para Irene, lanza duras indirectas contra su madre. “Gracias a ti mi vida cambió, tras muchos años de lucha, pero fue por ti solo y exclusivamente por ti”.

Además, mientras que Kiko definió a su madre como una “mala madre" y una pésima abuela en su exclusiva para la revista Lecturas, para Irene solo tiene buenas palabras: “Eres buena madre, buena esposa, buena amiga y buena persona”. Para él, a día de hoy, su mujer es lo más importante y no permitirá que nada ni nadie lo cambie: “Quien no te quiera a ti es que no me quiere a mí”.

El ataque indirecto de Kiko Rivera

Estas palabras del dj cobran especial sentido cuando revisamos la forma en la que Kiko hablaba de su madre en el pasado. El que fuera concursante de ‘GH DÚO’ confesó su adicción a las drogas en el programa y ensalzó el papel que su madre había tenido en toda su recuperación.

“Gracias a mi mujer y a mi madre he conseguido salir de ese mundo”, aseguraba emocionado en su ‘curva de la vida’. En todo momento, Kiko incluía a la cantante como parte fundamental del cambio y solo tenía palabras de agradecimiento: "Seguramente mi madre hoy se sentirá orgullosa. Gracias a ella y a mi mujer soy una persona nueva y una persona feliz, y se lo agradeceré a las dos eternamente hasta el día que me muera", decía sin distinciones.

La dura entrevista de Kiko contra Isabel Pantoja

Pero ¿Por qué ahora Kiko parece haber borrado a su madre de todos esos buenos recuerdos? ¿Está hablando desde la rabia o es más sincero que nunca? Desde luego, las declaraciones que dio en su entrevista a Mila Ximénez dejan en muy mal lugar a Isabel Pantoja y han impactado a nuestros colaboradores.