Hablo de muchos pero en particular de una colaboradora: María Patiño. 'Raja' como nunca contra la periodista y la cuestiona no solo como profesional, también como persona e incluyo llega a hablar de las relaciones íntimas de la colaboradora del programa.

No me extraña porque en 2006 puse todo lo que llevo dentro para contar la verdad de su madre y de Julián Muñoz

La cara de Carlota Corredera leyendo el texto de avance lo decía todo: no podía creer lo que estaba viendo y la aludida reaccionaba con una sonrisa tan solo con escuchar unos segundos: "Fíjate, no sabía con quién se acostaba su madre pero sí con quién me acuesto yo", se quejaba Patiño y es que el DJ contó que se enteró de que su madre estaba con Julián Muñoz porque alguien se lo dijo en el recreo del colegio.