Debatiendo sobre si hay roneo o no entre Anabel Pantoja y Gianmarco en 'GH VIP', Laura Fa se preguntaba por qué se tocan si apenas se conocen. Lo que no sabíamos es que a ella le sorprende tanto porque no le gusta mucho el contacto físico, así que en 'Sálvame' le hemos sometido a una terapia de choque: todo el público le ha abrazado.